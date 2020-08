Rapina al Carrefour, picchiato e minacciato da due "clienti" che volevano fare la spesa gratis

Sono andati nel reparto alcolici del Carrefour e lo hanno svuotato. Hanno afferrato tutte le bottiglie che potevano e una volta arrivati in cassa hanno tentato di scappare senza pagare. Non solo: hanno picchiato il vigilantes che ha cercato di fermarli. Risultato? Le manette, arrestati dai carabinieri con l'accusa rapina in concorso, resistenza a pubblico ufficiale, porto di armi atti ad offendere. È successo nella notte di lunedì 3 agosto al Carrefour di via Santa Marcellina (zona Viale Fulvio Testi); nei guai due ragazzi di 23 e e 21 anni.

Tutto è accaduto alle 23.30, come riferito dai carabinieri del comando provinciale di Milano. I giovani, un italo-cinese di 21 anni e un malgascio di 23, sono stati sorpresi dall'addetto alla vigilanza mentre cercavano di rubare le bevande alcoliche. Resisi conto di essere alle strette lo hanno colpito con calci e pugni, non solo: hanno estratto un paio di forbici e gliele hanno puntate addosso minacciandolo di morte.

È subito scattato l'allarme e i carabinieri, intervenuti sul posto con una pattuglia del nucleo radiomobile, hanno rintracciato i due malviventi (entrambi già noti alle forze dell'ordine) e li hanno arrestati al termine di una breve colluttazione; entrambi sono stati accompagnati nel carcere di San Vittore. La refurtiva è stata restituita al supermercato.