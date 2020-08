Milano, inquilino abusivo nasconde 600 euro di coca in casa: arrestato dalla polizia

Aveva 600 euro di cocaina in camera da letto. E per lui, rider che occupava abusivamente un'abitazione, sono scattate le manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo in via Pulci a Milano (zona Bicocca) nel pomeriggio di mercoledì 12 agosto; nei guai un italiano di 43 anni.

I poliziotti del commissariato Greco-Turro, sono arrivati a lui al termine di una indagine, come reso noto dalla Questura attraverso una nota. Il blitz è scattato intorno alle 15 e i detective, all'interno della sua abitazione, hanno trovato 200 grammi di cocaina oltre ad alcune bustine per il confezionamento e contanti per 370 euro. Per il 43enne è scattato l'arresto.