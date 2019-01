Vandali nella palestra della scuola durante le festività di Natale

La palestra della scuola Sorelle Agazzi di piazza Gasparri alla Comasina è chiusa per colpa dei vandali. Gli alunni delle scuole elementari e medie devono rinunciare all'attività fisica per almeno una settimana, e con loro quelli che svolgono attività sportive in orario extrascolastico.

I vandali hanno agito duranete le festività natalizie, riferisce il Giorno. A scoprine l'azione sono stati i dipendenti della scuola, lunedì 7 gennaio, alla riapertura. Il pavimento della palestra presentava una specie di "patina", residuo di petardi e botti di capodanno. La controprova: i petardi già esplosi e abbandonati "sul campo".

Altri segni del passaggio: gli estintori svuotati e i resti di "bisogni" di un cane sparsi in giro. Da quello che si apprende, la palestra ha una porticina d'ingresso non tanto resistente, per cui come prima cosa ne verrà chiesta un'altra. Nel quartiere ci si chiede chi possa essere stato, mentre Gabriele Abbiati, neo consigliere della Lega (ha sostituito il dimissionario Matteo Salvini), tra l'altro della zona, chiederà a Palazzo Marino di intallare un sistema d'allarme. Intanto, per finire l'opera di disinfestazione, bisognerà aspettare una settimana.