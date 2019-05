Si allena al parchetto con spada di plastica e scatena il panico: arrivano i carabinieri

Chi lo ha visto aggirarsi con una spada, nella mattinata di giovedì 30 maggio, si è allarmato: e così ha pensato che fosse meglio chiamare le forze dell'ordine.

Sul posto, in via Ornato in zona Niguarda, si sono precipitate varie gazzelle dei carabinieri per capire che cosa stesse avvenendo. Effettivamente in loco c'era un uomo "armato" con una spada, ma si trattava di un'arma di plastica. L'uomo si trovava in quel momento in un parchetto e si stava allenando.

Molto probabilmente utilizzava la spada di plastica come attrezzo per esercizi di arti marziali. Nessun problema di sicurezza, dunque.