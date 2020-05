Milano, intrappolato nel sottopasso allagato col furgone: salvato dalla polizia

Stava andando al lavoro ma è rimasto intrappolato con il suo furgone in mezzo al sottopasso allagato dal maltempo. Non riusciva a uscire, ma è stato salvato dagli agenti della questura. È successo nelle prime ore di venerdì 15 maggio in viale Sarca a Milano dove i poliziotti della questura hanno tratto in salvo un italiano di 66 anni.

Tutto è accaduto intorno alle 4 quando la volante “Adriatica bis” del Commissariato Greco Turro ha notato, nel sottopassaggio di viale Sarca, due mezzi intrappolati in mezzo all'acqua: un'auto e un furgone. Gli agenti sono quindi scesi e mentre si avvicinavano hanno sentito le invocazioni d’aiuto di un uomo che si trovava all’interno del furgone ed hanno allertato la centrale operativa che ha inviato altri due equipaggi in aiuto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I poliziotti hanno poi raggiunto l’uomo che si trovava all’interno dell’abitacolo del proprio veicolo, in forte stato di agitazione per quanto gli era accaduto e dopo aver aperto le portiere, lo hanno tratto in salvo “caricandolo” sulle spalle per attraversare il torrente d’acqua che si era creato. All’interno dell’auto bianca, invece, non vi era alcuna persona.