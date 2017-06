Seveso: dopo il temporale, arriva il via libera alle vasca anti esondazione al Parco Nord

Finita l'emergenza per l'ulmtima esondazione, si pensa già ad una soluzione definitiva per il Seveso.

“Un decisivo e importante passo avanti nel piano contro le esondazioni a Milano”. Viviana Beccalossi e Marco Granelli, rispettivamente assessore regionale al Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città metropolitana e assessore comunale all’Ambiente e Mobilità, hanno commentato così la chiusura della Conferenza dei servizi, l’ultimo atto propedeutico per dare il via libera alla definizione del progetto esecutivo alla successiva realizzazione dell’area di laminazione di Milano e del Parco Nord, avvenuta a Palazzo Lombardia.

Video | Esonda il Seveso: strade invase dall'acqua

L’area di laminazione ha una superficie di circa 38.000 metri quadri che permette di trattenere l’acqua del Seveso in caso di esondazione fino a 250 mila metri cubi. Il costo dell’intervento è di 30 milioni di euro comprensivo delle opere idrauliche connesse e delle compensazioni paesaggistico – ambientali da attivare, visto che si interviene in un area a Parco di alto valore ambientale. Il progetto prevede che l’area di laminazione nei periodi fuori dalle allerte meteo sia un laghetto alimentato da acqua di falda.

“Un intervento – hanno aggiunto Beccalossi e Granelli – che si inserisce nel sistema complessivo che prevede altre opere analoghe a Senago, dove i lavori sono già iniziati e termineranno nella primavera 2018, a Lentate sul Seveso, a Paderno Dugnano e Varedo e nella parte alta del bacino del Seveso a Carimate, Cantù, Vertemate con Minoprio. Un progetto generale che, grazie, all’impegno e agli stanziamenti garantiti dallo Stato, dalla Regione e dal Comune di Milano, affronta in maniera seria e puntuale una problematica complessa e che per troppi anni non ha trovato soluzione”.

L’insieme degli interventi idraulici ammonta a circa 140 milioni di euro, tutti finanziati, e consentiranno la progressiva messa in sicurezza dei territori rivieraschi del Seveso per il quale sono anche in corso azioni volte al miglioramento della qualità delle acque. I tecnici di Regione Lombardia e del Comune di Milano hanno infine tenuto a precisare che la vasca di Milano assume un valore strategico fondamentale per le aree a sud di Palazzolo e Paderno Dugnano: un esempio su tutti è quello che riguarda il recente nubifragio dello scorso 12 maggio. Se fosse già stata in funzione quest’opera nessuna zona di Milano si sarebbe allagata.