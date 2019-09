Niguarda sott'acqua, esonda il Seveso dopo notte di maltempo

Nella mattinata di domenica via Valfurva, angolo Ca' Granda, si è risvegliata completamente allagata.

Le piogge della notte, infatti, hanno fatto superare i livelli di guardia del Seveso che è esondato in zona Niguarda.

Esondazione rientrata poco prima delle 7.30

"Il Seveso esondato poco dopo le 6 - spiega l'assessore milanese alla Mobilità Marco Granelli -. Tutte le squadre sul posto. Chiuso anche sottopasso via Negrotto". L'esondazione, sottolinea ancora Granelli, è rientrata poco prima delle 7.30; è durata circa 1 ora e un quarto. Si stanno lentamente riaprendo tutte le strade. Sono stati chiusi i sottopassi Astesani Comasini e Negrotto. La perturbazione, però, è ancora presente almeno per tutta mattina di domenica, quindi viene tenuta alta l'allerta.

Il meteo: rischio fino a mezzanotte di lunedì

Il centro meteo regionale lombardo sabato, infatti, aveva emanato un avviso di allerta in codice giallo (criticità ordinaria) nell’area del nodo idraulico di Milano per rischio temporali forti e per rischio idraulico a partire da mezzanotte di domenica 8 settembre, e fino alla mezzanotte di lunedì 9 settembre.

Il Comune ha quindi disposto l'attivazione del COC da mezzanotte presso il Centro di via Drago del Comune di Milano, al fine di graduare il piano di emergenza. Si dispone inoltre l’attivazione del monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar a cura della Protezione Civile del Comune. Sono state allertate le pattuglie della Polizia Locale e le squadre del servizio idrico MM per entrare in servizio in caso di necessità.