Incidente a Milano, si schianta contro quattro auto parcheggiate in via Reguzzoni: è grave

Cinque auto distrutte e un uomo di 49 anni portato in codice rosso al pronto soccorso di Monza. È il bilancio di un incidente avvenuto in via Reguzzoni a Milano (zona Niguarda) nella notte tra lunedì e martedì 7 luglio.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 3.45, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti della polizia locale di Milano, intervenuti sul posto per i rilievi, ma sembra che il 49enne, mentre stava guidando una Toyota Prius in direzione del centro, abbia perso il controllo andando a schiantarsi contro quattro auto parcheggiate: una Smart, una Bmw, una Festa e una Mazda.

Il 49enne, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza, secondo quanto trapelato era sveglio e cosciente.