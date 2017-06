Anziana aggredita e rapinata mentre rincasa col marito: malvivente scappa con la collana

È stata aggredita alle spalle in pieno pomeriggio mentre rincasava mano nella mano col marito, tutto per la collanina che aveva al collo.

Pomeriggio di paura, quello di lunedì 26 giugno, per un'anziana di ottantadue anni anni, italiana, aggredita in via Sommamontagna a Milano (zona Maciachini). Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Questura, la vittima è stata avvicinata da un ragazzo - un giovane dell'est Europeo -, che l’ha aggredita alle spalle strappandole la collanina che indossava per poi scappare a piedi senza lasciare alcuna traccia.

La polizia sta indagando per cercare di risalire all’identità del rapinatore.