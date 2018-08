Via Gioia: i lavori al sottopasso sono stati rinviati di un anno dopo i tre incidenti

E' stato rinviato all'anno prossimo il cantiere del sottopasso di via Gioia a Milano. Dopo i tre incidenti nella prima giornata di lavori per la creazione del cantiere necessario per la costruzione di un ponteggio tra via Sassetti e via della Liberazione, proprio sopra il sottopasso.

A partire dalle 6.30, in meno di un'ora, tre camion si erano infatti schiantati contro le impalcature e le barriere posizionate proprio per i lavori. Gli incidenti sono avvenuti tutti nei pressi dell'altro tunnel - quello di via don Luigi Sturzo - dove gli operai avevano posizionato i divieti per invitare i mezzi con un'altezza superiore ai tre metri a cambiare strada.

Il cantiere - che servirà per alcuni lavori sul palazzo che sovrasta il sottopasso - è stato rinviato perché i tempi per ripristinare tutto non erano più sufficienti. Il percorso della linea 43 di Atm è tornato alla normalità.