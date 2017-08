Corso Como, bevono in un locale ma poi non pagano: protagonisti sei turisti francesi

Ordinano da bere e trascorrono la serata dentro il locale ma poi pretendo di andar via senza pagare. E' successo in corso Como a Milano. Protagonisti sei giovani turisti francesi, durante la notte tra sabato e domenica.

Verso le 4 del mattino, nell'ultimo locale in cui si erano fermati in corso Como è stato presentato loro un conto da 200 euro per cocktail e hanno deciso di non pagare ed è dovuta intervenire la polizia. Per questo i francesi ubriachi sono stati denunciati per "insolvenza fraudolenta".

Inizialmente, dopo aver bevuto e quando il locale stava per chiudere, come ha riferito il titolare, i francesi, tutti giovani di età compresa tra i 23 e i 25 anni, non erano riusciti a pagare perché il bancomat non funzionava, ma poi quando è tornato in funzione, senza apparenti ragioni e visibilmente ubriachi, hanno deciso di non versare il dovuto.

Da qui l'intervento della polizia, chiamata dal titolare, e la denuncia nei confronti dei giovani che sono comunque rimasti davanti al locale ad aspettare gli agenti.