Milano, traffico bloccato tra Repubblica e Garibaldi: tutta colpa di un semaforo rotto

Traffico in tilt intorno a Porta Nuova a Milano nella mattinata di lunedì 28 ottobre. A partire dalle 8.40 si sono verificate lunghe code tra viale Tunisia, viale della Liberazione, ma anche in Piazza Repubblica e viale Sturzo fino al cimitero Monumentale. Il motivo? Sono andati in tilt i semafori che regolano la circolazione tra via Melchiorre Gioia all'altezza di viale della Liberazione, come riportato dal profilo Twitter del comune di Milano.

🚦Semafori non operativi in via Melchiorre Gioia all'altezza di viale della Liberazione @gruppo_a2a #Milano — Infomobilità Milano (@infomobilitaMi) 28 ottobre 2019

Sul posto sono al lavoro gli agenti della polizia locale che stanno gestendo il traffico. Sul posto, inoltre, sono al lavoro anche i tecnici del gruppo A2A che stanno lavorando per risolvere il guasto.

Il traffico paralizzato

Semaforo guasto di via Liberazione: il precedente

Non è la prima volta che il semaforo tra via Melchiorre Gioia e via Liberazione si guasta. Un disservizio simile si verificò il 9 novembre del 2017, anche in quel caso la circolazione andò completamente in tilt.