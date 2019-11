Milano, traffico bloccato da viale Tunisia e via Gioia: tutta colpa di un semaforo rotto

Semaforo rotto e traffico in tilt attorno a Porta Nuova a Milano nel pomeriggio di martedì 12 novembre. A partire dalle 16.10 si sono verificate lunghe code tra Viale Tunisia, viale della Liberazione e via Melchiorre Gioia. Il motivo? Sono andati in tilt i semafori tra via Gioia e Via della Liberazione. Sul posto sta intervenendo la polizia locale insieme ai tecnici di A2a.

Il traffico paralizzato

Semaforo guasto in via della Liberazione: il precedente

Non è la prima volta che si guasta il semaforo tra via Melchiorre Gioia e via Liberazione: l'ultimo episodio si è verificato lunedì 28 ottobre mentre un altro episodio si verificò il 9 novembre 2017. In entrambi i casi la circolazione andò completamente in tilt.