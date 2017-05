Nascondeva la droga in un'aiuola in zona corso Como, arrestato

Quasi ogni notte andava a recuperare qualcosa da una aiuola di via Bramieri, in zona corso Como. I carabinieri della stazione Moscova lo avevano già notato diverse volte.

I militari hanno deciso d'intervenire nella notte tra il 3 e il 4 maggio, quando alle due e cinquanta lo hanno visto ripetere la scena. E lo hanno sorpreso "con le mani nel sacco". L'uomo, un gambiano di 41 anni con due precedenti per droga, aveva recuperato tredici involucri di cocaina per un totale di circa quindici grammi, in un sacchetto di plastica che aveva ingegnosamente nascosto in un tubo a sua volta celato alla vista dall'aiuola.

Il 41enne è stato arrestato con l'accusa di spaccio di droga.