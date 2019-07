Attimi di terrore per un ragazzo: aggredito, sbattuto per terra e rapinato in strada

Un ragazzo di 19 anni è stato aggredito, buttato a terra e rapinato in via Tocqueville a Milano nella notte tra sabato e domenica 28 luglio.

Tutto è avvenuto intorno alle 4.20 quando il giovane — come ha denunciato agli agenti della questura — ha chiesto ad altri due ragazzi dove fosse un distributore di sigarette. Loro, descritti dalla vittima come nordafricani, lo hanno sbattuto sbattuto a terra e gli hanno sbattuto a terra e rapinato portandogli via il telefono e il portafogli con circa 50 euro. Sul caso indagano gli agenti della Questura.