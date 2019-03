Doppia rapina in corso Como a Milano: sei uomini assaltano vittime e rubano Rolex

Due Rolex rubati e due persone arrestate dal Nucleo Radiomobile dei carabinieri. E' il bilancio di una notte movimenta in corso Como a Milano. Il sospetto è che i responsabili siano tutti membri di uno stesso gruppo.

Rapine di Rolex in corso Como

Poco dopo le 3.30, la prima rapina, all'esterno della discoteca Loolapaloosa in corso Como. Sei uomini, apparentemente dell'Africa centrale, hanno bloccato un 33enne di Pavia e dopo averlo minacciato gli hanno rubato l'Iphone X e un Rolex Daytona da 10mila euro. Prima di fuggire.

Alle 4.45, i carabinieri del Radiomobile sono intervenuti, invece, all'incrocio tra corso Como e via Alessio di Tocqueville. Questa volta a denunciare una rapina è una ragazza italiana di 22 anni. Diversi uomini l'avevano circondata e le avevano strappato dal polso un Rolex Datejust, da quasi 10mila euro.

Ai militari, la vittima ha fatto in tempo ad indicare i responsabili, nascosti tra la folla. Alla vista delle divise, il gruppetto ha cercato di scappare ma due di loro sono stati bloccati.

Sono senegalesi, irregolari e con precedenti penali. Hanno 33 e 20 anni. Il più giovane dei due addosso nascondeva il prezioso orologio della ragazza. Sono accusati di rapina aggravata in concorso. Ora - in attesa di trovare i loro complici e capire se sono stati i protagonisti della prima aggressione - per loro si sono aperte le porte di San Vittore.

Altre tre rapine violente in zona Stazione

Negli stessi istanti si sono verificati tre episodi analoghi a pochi chilometri di distanza, in zona Stazione Centrale. Il sospetto è che possa trattarsi di un'altra gang (i fatti).