Viale Pasubio, gli strappa la collana: riesce a bloccarlo ma lui scappa di nuovo. Il complice indagato

Era insieme ai suoi amici: stavano trascorrendo tranquillamente la serata di sabato, quando due ragazzi li hanno aggrediti. E' successo all'una e un quarto di notte in viale Pasubio, all'altezza di piazza Venticinque Aprile.

La vittima è un giovane di 28 anni. I due ragazzi hanno distratto il resto degli amici, poi uno gli ha strappato dal collo la collana in oro. Il 28enne si è lanciato all'inseguimento del malvivente e sulle prime lo ha bloccato, cercando di riprendere la collana, ma quello è scappato di nuovo e ha fatto perdere le sue tracce.

Il complice indagato

Nel frattempo gli amici della vittima erano riusciti a bloccare il complice, tenendolo fermo fino all'arrrivo degli agenti di polizia che lo hanno indagato per rapina impropria. Si tratta di un italiano di 22 anni con qualche precedente. La polizia indaga ora per rintracciare il responsabile della rapina, di cui per ora non v'è traccia.