Prende a pugni una coppia di fidanzati in corso Como e rapina la ragazza: arrestato 20enne

Aggredisce una coppietta in corso Como per strappare la borsetta alla ragazza. Arrestato per rapina aggravata un cittadino gambiano di 20 anni.

Il giovane straniero è stato fermato dai carabinieri della Pattuglia mobile di zona della Compagnia Duomo, subito dopo l'episodio, avvenuto alle 4.30 di mercoledì.

Il ragazzo irregolare, incensurato, è andato a processo in direttissima. Ferito al labbro - dopo aver ricevuto un pugno - il fidanzato 27enne della vittima, sua coetanea. L'uomo ha riportato pochi giorni di prognosi per un leggero trauma facciale. La ragazza invece non è rimasta ferita.