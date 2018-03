Porta Garibaldi, nella notte installato un enorme "like": mistero fitto sul significato

Chi passa per piazza XXV Aprile non può non accorgersene: nella notte tra venerdì e sabato è comparso un enorme "like", un pugno bianco con il pollice alzato, e la scritta che non spiega il perché ma almeno il senso sì: "L'importante nella vita è avere like".

E, davanti al pugno, un pannello luminoso attraverso cui tutti possono mettere il "mi piace" o il "non mi piace" all'opera. Già, ma che opera? Probabilmente una trovata pubblicitaria. Che sta funzionando perché ne parla chiunque, a Milano. Almeno sui social network. Un'idea che, comunque, fa venire immediatamente in mente la scultura di Cattelan in piazza Affari. Lì, però, ad essere alzato non è il pollice in segno d'approvazione, bensì il dito medio. In segno, chiaramente, di qualcosa d'altro.

Il mistero è fitto e le ipotesi si rincorrono. Di certo c'è che l'opera, qualunque sia la sua natura (artistica, pubblicitaria o entrambe le cose insieme), invita ad avere e mettere un like. E i passanti, tutt'altro che indifferenti, si scattano i selfie.