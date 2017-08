Intossicazione in hotel, stabile evacuato: decine di intossicati a Milano

In via Fabio Filzi in un hotel c'è stato un caso di intossicazione "da monossido di carbonio". La causa sarebbe stata un malfunzionamento in un impianto di condizionamento. Lo riporta Areu, l'azienda regionale emeregenza urgenza. Il fatto è avvenuto nella prima mattinata di mercoledì 9 agosto.

Secondo le prime informazioni, nello stabile, l'hotel Marconi (zona Porta Nuova - Centrale), sono presenti 142 persone, che i sanitari hanno valutato caso per caso. L'albergo è stato completamente evacuato e sono state aperte tutte le finestre.

Sul posto, oltre al 118 intervenuto con ambulanze e automediche, anche polizia, polizia locale e vigili del fuoco (nucleo Nbcr, Nucleare biologico chimico e radiologico). E' stato creato un punto di primo soccorso per la valutazione degli intossicati. Via Filzi è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso. Atm ha attivato bus sostitutivi per il tram 9. Nessuno sarebbe in pericolo di vita, anche se già una trentina di persone, per ora, sono state accompagnate in diversi ospedali milanesi, alcuni in codice giallo, dopo la valutazione delle loro condizioni.

Sono coinvolti anche diversi bambini e ragazzini ospiti dell'albergo. Sarebbe stata proprio una bimba di 10 anni a sentirsi girare la testa, con nausea e vomito, e ad avvertire i primi sintomi dell'intossicazione da monossido. E' stata lei la prima a essere portata al Niguarda.