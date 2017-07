Rubano valigia sul treno e si "spartiscono" il bottino ai giardinetti

I carabinieri li hanno sorpresi mentre armeggiavano con un paio di borse da donna. E hanno deciso di vederci chiaro: così hanno scoperto che le avevano appena rubate.

E' successo intorno alle cinque di pomeriggio del 26 luglio nei pressi della passeggiata pedonale di via Mike Bongiorno, in zona Porta Nuova.

Arrestati per furto due cittadini marocchini. Ben presto si è capito che le due borse erano di proprietà di una donna (italiana, ma residente in Svizzera) giunta poco prima a Milano in Stazione Centrale con un treno da Ginevra. La donna, a bordo del treno, si è vista derubata della valigia. Che conteneva, tra l'altro, le due borse.

I due arrestati sono entrambi irregolari e con precedenti. Uno dei due, 17enne, è stato portato al Beccaria, l'altro - di due anni più grande - è in attesa del direttissimo.