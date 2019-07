Furto in una stanza d'albergo: rubati vestiti firmati e orologio da 30 mila euro

Colpo grosso in una stanza d'albergo milanese nella serata di venerdì 5 luglio. La vittima è un turista di Malta di 47 anni, non presente al momento del furto.

Siamo in via Monte Grappa, zona Porta Nuova. Sul posto, intorno alle nove e mezza di sera, è intervenuta la polizia, su richiesta dell'albergo dopo che la vittima, rientrata in hotel, aveva scoperto l'ammanco. La camera era sostanzialmente in ordine ma, all'appello, mancavano un orologio Hublot Big Bang del valore di circa 30 mila euro e una valigia con vestiti firmati del valore complessivo di circa 40 mila euro.

La polizia è ora al lavoro per cercare di ricostruire quanto è accaduto, visionando le telecamere di sicurezza della struttura.