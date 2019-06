Ruba il cellulare a una soccorritrice dell'ambulanza che lo aveva portato in ospedale

E' stato trovato "su di giri" per la strada, in piena notte, in zona Stazione Centrale. Un'ambulanza lo ha trasportato in ospedale e, una volta nel nosocomio, l'uomo ha rubato il telefono a una delle soccorritrici. Alla fine è stato arrestato dalla polizia.

Il fatto è accaduto nella notte tra giovedì e venerdì. A chiamare le forze dell'ordine è stato l'equipaggio dell'ambulanza, che aveva portato l'uomo - un algerino di trent'anni - al Fatebenefratelli. In ospedale, una delle soccorritrici si era recata al banco del triage per le procedure di accettazione e aveva appoggiato il suo cellulare. Ad un certo punto lo ha sentito vibrare, ma l'apparecchio non era più al banco.

Arrestato

Era nelle tasche dell'uomo che aveva soccorso e aiutato. Immediata la telefonata al 112 e immediato l'arrivo della polizia al Fatebenefratelli. Gli agenti hanno raccolto il racconto di quant'era accaduto e hanno arrestato l'uomo.