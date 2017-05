Corso Como, furti e rapine: tre in meno di un'ora

Ben tre episodi di furti e rapine in strada, in meno di un'ora, nella zona di corso Como, nella notte tra sabato 6 e domenica 7 maggio. In tutti e tre i casi è intervenuta la polizia per raccogliere le denunce delle vittime.

Il primo episodio alle quattro e venti proprio in corso Como, angolo via Viganò. La vittima è un italiano di 47 anni che stava passeggiando quando è stato avvicinato da un nordafricano che gli ha strappato dalle mani il telefono, un One Plus 3, ed è scappato.

Il secondo episodio venticinque minuti dopo, in via De Cristoforis. Questa volta le vittime sono due turisti svedesi, uno di 43 anni e l'altro di 49, appena usciti da una discoteca della zona. Al primo sono stati rubati un telefono Sony e il portafogli, al secondo un Iphone. I due turisti sono stati strattonati dai rapinatori, che erano in quattro.

Il terzo episodio, infine, pochi minuti dopo le cinque in via Tocqueville angolo corso Como. La vittima è un giovane tedesco di 21 anni, avvicinato da tre nordafricani che gli hanno strappato l'orologio dal polso.