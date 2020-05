Fase2, la Biblioteca degli alberi come la Darsena: assembramenti e regole violate

Sole e temperature miti. E i parchi di Milano si riempiono. È successo giovedì pomeriggio quando la Biblioteca degli alberi di Milano si. Riempita di giovani, ragazzi e famiglie che hanno dato vita ad assembramenti. Il fatto è stato denunciato dall'assessore regionale alla sicurezza Riccardo De Corato.

"Ieri il Vice Sindaco Anna Scavuzzo ha minacciato di chiudere i parchi ed oggi, quelle intimidazioni, sembrano aver sortito l’effetto opposto — ha dichiarato il politico regionale —. Al Parco Biblioteca degli Alberi si sono viste scene da pre-Covid: sembrava di essere tornati al 7 maggio 2019 , centinaia di persone liberamente campeggiavano". "Vorremmo vedere più severità — ha proseguito l'ex vicesindaco di Milano — e non, come sempre più spesso ultimamente accade, un semplice ammonimento, come avvenuto per la festa in strada che si è svolta giorni fa all'incrocio tra via Nino Bixio, via Giuseppe Sartori e via Antonio Kramer, tra zona Porta Venezia e zona Risorgimento. La Scavuzzo dica ai vigili di reprimere e non di tollerare comportamenti scorretti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nella serata di mercoledì 6 maggio, invece, la Darsena di Milano era stata letteralmente presa d'assalto da numerosi giovani che avevano creato assembramenti.