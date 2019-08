Parrucchiere dei vip aggredito e rapinato in Corso Como: polemica per il post sui social, Chef Rubio lo attacca

Prima la rapina, poi lo sfogo sui social. Infine il posto cancellato e l'attacco di Chef Rubio. Protagonista del fatto, consumatasi nel centro di Milano (in Corso Como) nella mattinata di sabato 10 agosto: Federico Fashion Style, parrucchiere della trasmissione "Il salone delle meraviglie".

La rapina

Tutto è accaduto nella mattinata di sabato quando — come ha raccontato nelle Instagram Story — due uomini (descritti da lui stesso come "marocchini") lo hanno fermato con una scusa e in pochi attimi gli hanno strappato dal polso destro il Rolex. Leggermente diversa, invece, la descrizione del fatto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram (post poi rosso perché, secondo la società californiana, avrebbe violato le regole di Instagram, come lui stesso ha fatto sapere). Nel post, infatti, non parla di due uomini ma di "un tizio nigeriano".

Il post su Instagram, le segnalazioni e l'attacco di Chef Rubio

Ragazzi vi voglio raccontare un fatto accaduto a corso Como a Milano, un tizio nigeriano si avvicina al mio braccio e nella frazione di un secondo mi strappa il Rolex dal braccio! È’ durato tutto meno di 10 secondi!. Basta guardare l’anello con la croce che ho al dito che è stato tutto storto per capire il dolore che mi ha fatto. Mi è andata anche bene poteva portarmi via il braccio! No comment! Io direi che questa gente debba tornare al proprio paese! Vergogna! Sono senza parole, oltre la paura anche il valore affettivo dell’orologio! Era un regalo di Valeria Marini per il mio compleanno di due anni fa! Io chiedo solo giustizia per questa gentaglia che gira! Vergogna!".

Il post ha attirato diverse segnalazioni degli utenti (tanto che è stato rimosso) oltre un attacco di Chef Rubio, ex rugbista, cuoco e personaggio televisivo noto per essere conduttore di Unti e bisunti.