Pauroso scontro alla rotonda, si ribalta auto car sharing: grave un bimbo

Un gravissimo incidente stradale è avvenuto a Milano, piazzale Martiri della Deportazione, nella notte tra sabato e domenica 23 settembre.

Per cause ancora da chiarire, dopo un violento urto fra due auto, una 500 del car sharing si è ribaltata su un lato ed è finita sopra una rotonda.

Nello schianto, il passeggero della utilitaria è stato sbalzato fuori finendo sul cordolo in marmo della rotonda. Soccorso dal 118, è stato trasportato in condizioni gravissime a Niguarda. Sulla 500 anche un bambino di 7 anni, rimasto anche lui ferito in modo serio. Nel complesso, sono stati soccorsi tre uomini di 25, 26 e 48 anni, una donna di 35 e il piccolo: gli altri feriti sono stati portati a Sesto e al San Raffaele.

Sul posto per i rilievi la Polizia locale di Milano e per capire l'esatta dinamica del sinistro. Dalla centrale operativa di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) sono state inviate 3 ambulanze e un'automedica.

Quest’ultimo incidente segue la scia dei gravi sinistri verificatisi in questi ultimi giorni. Fra Milano e hinterland, in meno di 48 ore sono avvenuti quattro incidenti stradali con conseguenze pesanti. Il bilancio complessivo parla di tre morti, due feriti gravissimi e alcuni lievi.