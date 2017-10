Cellulare rubato e passaporto falso: 39enne arrestato in via Imbonati

Passeggiava per via Imbonati - zona Maciachini - con un fare cirospetto: una pattuglia di carabinieri l'ha notato e si è insospettita. E' successo nel pomeriggio del 13 ottobre. I militari lo hanno perquisito e in effetti hanno trovato qualcosa che non andava. L'uomo, infatti, un colombiano di 39 anni irregolare e già noto alle forze dell'ordine, alla richiesta dei documenti ha fornito un passaporto che da un controllo è risultato contraffatto.

Non è tutto: con sé aveva anche un cellulare risultato rubato. Inevitabile l'arresto (per il documento falso) e la denuncia (per ricettazione) con il rinvio del 39enne al rito direttissimo.