Milano, "L'azienda non ci paga": scatta la protesta degli operai, in 8 salgono sulla gru

Vogliono essere pagati. Per questo otto operai sono saliti su una gru a oltre 50 metri di altezza all'interno di un cantiere al civico 35 di via Tarvisio a Milano (zona Villaggio dei giornalisti).

La protesta è iniziata intorno alle 10 di lunedì 13 gennaio, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, oltre agli agenti della Questura che, insieme ai sindacalisti, stanno cercando di convincerli a scendere dal braccio meccanico.

"Hanno preso il nostro sudore e non ci hanno pagano niente da ottobre - hanno detto operai in un videomessaggio -.Tutti qua sulla gru stiamo aspettando i nostri soldi, non vogliamo altro. Grazie fate qualcosa per piacere".

Scala la gru e fa bungee jumping

Nella tarda mattinata di domenica 12 gennaio un attivista per i diritti dei migranti, un italiano di 30 anni, ha scalato la gru del cantiere del grattacielo di Gioia 22 e, dopo essersi imbragato e legato a una fune, si è lanciato facendo bungee jumping. Per lui è scattata una denuncia per procurato allarme, agli agenti della questura ha spiegato di aver agito per onorare le vittime del mar Mediterraneo.