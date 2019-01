Milano, barista massacrato da un gruppo di clienti: ha rischiato di perdere un occhio

Una rapina ed un pestaggio violentissimo con lessioni gravissime ad un occhio. E' quanto è accaduto ad un barista di viale Suzzani a Milano tra la fine di dicembre e l'inizio di gennaio.

Prima la rapina il 17 dicembre: due banditi, come riferisce Marianna Vazzana su Il Giorno, affiancano papà e figlia (gestori del locale) mentre camminano ad alcune centinaia di metri dal bar. Bloccano lei, spingono lui e si impossessano del bottino di circa 35mila euro, "soldi che avremmo dovuto versare per i tabacchi venduti, Gratta e Vinci, slot e Lotto", ha spiegato la ragazza. Le indagini sono in mano al commissariato Greco-Turro diretto da Angelo De Simone.

Poi l'aggressione, probabilmente non collegata al precedente episodio. "Il 2 gennaio, attorno alle 18.20: mio marito è stato aggredito ed è ancora in ospedale. Ha rimediato 15 giorni di prognosi per danni all’osso sotto l’occhio sinistro e un taglio sulla fronte; è stato operato mercoledì e per fortuna l’operazione è andata bene ma in un primo momento abbiamo temuto potesse perdere l’occhio", ha raccontato la moglie dell'uomo alla giornalista.

Un pestaggio rimasto immortalato nelle immagini della telecamera di videosorveglianza. Lo ha ricostruito la figlia: "C’era un gruppo di ragazzi molto giovani, ai tavolini. Avevano sporcato a terra con fazzoletti, mozziconi e sputi. Mio padre stava pulendo e loro lo trattavano senza rispetto buttando a terra altri oggetti. C’è stato un primo spintone e una prima aggressione. A quel punto uno di loro ha sostenuto che fosse stato mio padre a colpirli e ad aver importunato una delle loro ragazze, incinta. E ha chiamato il padre che si è presentato a dare manforte. Poi mio papà è stato assalito".