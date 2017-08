Donna di 81 anni stuprata al Parco Nord: la violenza sessuale "choc" in pieno giorno

Una donna di 81 anni è stata violentata al Parco Nord di Milano. E' successo tra le 9 e 10 di mercoledì 30 agosto. L'autore dello stupro - descritto come straniero dall'anziana, ma si indaga - si è prima mostrato gentile con la signora poi l'ha aggredita, trascinandola per alcuni metri in un'area più isolata, prima di consumare la violenza sessuale. Inutile il disperato tentativo della donna di chiedere aiuto perché in quel momento, stando alla prima ricostruzione, non c'era nessun passante.

Violenza sessuale al Parco Nord: le indagini

La procura di Milano ha aperto un fascicolo sul caso. Quella che in un primo momento sembrava una 'banale' aggressione - la donna era stata trasportata al Niguarda - poi si è rivelata per quello che era con il passare dei minuti e il racconto della vittima, residente nell'area attorno al parco. Per questo l'anziana, è stata subito trasferita alla Clinica Mangiagalli - specializzata in casi come questi - dove l'equipé di specialisti ha confermato lo stupro.

Violenza sessuale al Parco Nord: le telecamere e i testimoni

Sul caso indaga la Squadra Mobile coordinata da Lorenzo Bucossi - pm Cristiana Roveda - ma c'è il massimo riserbo. Gli investigatori, oltre a passare al setaccio le telecamere presenti in zona, stanno cercando possibili testimoni, qualcuno che possa aver visto l'aggressore anche prima o dopo la violenza.