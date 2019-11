"Riposa in pace Leonardo", un murale per il bimbo morto dopo una caduta a scuola

Una colomba che spicca il volo, il suo nome scritto in grande e i raggi del sole a illuminarlo. Su uno dei muri alla "Collina dei ciliegi" in Bicocca è apparso un murale dedicato a Leonardo Acquaviva, il piccolo di cinque anni e mezzo morto dopo essere caduto nel vuoto dal secondo piano della sua scuola.

La tragedia, avvenuta alla Giovanni Battista Pirelli di via Goffredo da Bussero, aveva sconvolto e segnato tutta la città e adesso qualche artista ha voluto tracciare il nome del piccolo sul muro - dove era già presento il disegno - per far sì che il suo ricordo sia più vivo che mai.

Sulla morte di Leonardo, che si era spento dopo quattro giorni di agonia in ospedale, è ancora aperta un'indagine della procura, che sta cercando di ricostruire con esattezza cosa sia accaduto la mattina di quel tragico 18 ottobre. Il bimbo, stando a quanto finora accertato, era uscito dall'aula per andare in bagno e proprio tornando in aula sarebbe precipitato dalla ringhiera cadendo nella tromba delle scale.

Sembra - ma tutto è ancora in fase di verifica - che l'altezza della ringhiera fosse a norme ed è verosimile che il bimbo fosse salito su una sedia con le rotelle per poi sporgersi e perdere l'equilibrio.