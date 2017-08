Un uomo di 50 anni, L.L., è stato trovato senza vita in via Via Val Maira, in zona Ca' Granda, domenica 6 agosto.

La polizia è intervenuta su richiesta del 118, che aveva inviato un'ambulanza, ma invano. Per il 50enne non c'era nulla da fare.

Secondo le prime indagini, la vittima sarebbe morta per causa naturale, probabilmente un infarto, anche se sono al vaglio tutte le possibilità.