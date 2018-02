Milano, ragazzo di 23 anni accoltellato in piazzale Maciachini: scappano gli aggressori

Prima la lite, poi le coltellate. Attimi di paura nel pomeriggio di giovedì 15 febbraio in piazzale Maciachini a Milano dove è stato accoltellato un ragazzo nordafricano di 23 anni.

Tutto è accaduto intorno alle 14.40, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Sul posto sono intervenuti in codice rosso i soccorritori del 118 con un'ambulanza e un'automedica che hanno prestato le prime cure al giovane. Successivamente il 23enne è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso del San Raffaele. Stando a quanto trapelato avrebbe riportato alcune ferite al torace, ma le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile, ma gli aggressori, due uomini, sono riusciti a far perdere le loro tracce. Secondo quanto ricostruito dai militari del comando provinciale sembra che tutto sia nato a causa di una lite per futili motivi.