Palpeggia una ragazza davanti al fidanzato di lei: trovato e denunciato

Ha incrociato una ragazza di 25 anni del Bangladesh, alle nove e mezza di venerdì sera, e dopo averla apostrofata con alcuni apprezzamenti volgari è passato dalle parole ai fatti: prima ha tentato di baciarla, poi le ha palpeggiato il seno. Il tutto davanti agli occhi del fidanzato di lei, un 30enne suo connazionale, che ha reagito allontanandolo per poi chiamare i carabinieri.

E' successo in piazzale Maciachini. I militari, arrivati rapidamente sul posto, non ci hanno messo molto a trovare il responsabile. Si tratta di un 42enne srilankese, regolare in Italia e con qualche precedente. E' stato denunciato per violenza sessuale.