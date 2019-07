Vandali nella notte distruggono scaffale Piccola Biblioteca Libera

Nelle ore notturne, diversi vandali hanno devastato una libreria della Piccola Biblioteca Libera, un bellissimo progetto di lettura "in strada" tra via Confalonieri e via de Castillia. Il legno è stato distrutto e i piani divelti, tutto buttato a terra.

"Un intero scaffale distrutto - spiega Marco Salamon, anima dell'iniziativa -. La carenza grave di controllo da parte delle forze dell’ordine (tanto per capirci passa un blindato dell’esercito passa in continuazione ma neanche rallenta) fa sì che la notte quel luogo sia alla mercé di una banda di vandali. Ricostruiremo gli scaffali, lanceremo un nuovo appello a coprire i costi di riparazione. Poi terremo aperto solo nelle ore in cui sarà presente un volontario. Perché la notte i vandali vandalizzano, ma di giorno normalissime persone saccheggiano i libri. Non mi arrendo, anche se dirvi che sono deluso, è poco".

Che cos'è la Piccola Biblioteca Libera

Nata 2 anni fa, la biblioteca "senza muri" è sorta nel cuore del quartiere Isola, accanto alla Casa della Memoria. Una struttura all'aperto, aperta a tutti e dedicata alla lettura e allo scambio di libri. E' possibile portare dei volumi di qualsiasi genere, leggerli e prenderne degli altri.