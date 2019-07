Piccola Biblioteca Libera: dopo l'attacco dei vandali è stata riparata

L'ondata di solidarietà dopo gli atti vandalici ha permesso alla Piccola Biblioteca Libera di via Confalonieri, all'Isola, di riaprire nel giro di pochi giorni.

Come si ricorderà, la struttura a scaffali sulla pubblica via era stata vandalizzata. L'ideatore Marco Salamon aveva attribuito la responsabilità ai giovanissimi che, di sera e di notte, s'attardano a bere superalcolici sulla panchina. Intanto, però, andavano trovati 3 mila euro per riparare il tutto.

Fortunatamente molte persone si sono dimostrate sensibili al problema e hanno contribuito. Così, una volta raccolti i fondi necessari, lo spazio è stato ripristinato.

"Con i soldi che ci avete donato abbiamo riparato i danni. Le forze dell’ordine si sono attivate con decisione e ora lo spazio è vigilato. Morale: abbiamo deciso di riaprire gli scaffali", si legge sulla pagina Facebook della biblioteca. Eventuali altri fondi serviranno a installare telecamere di sorveglianza.