Spaccio nei giardini nella zona di corso Como: un arresto

Un ventenne è stato arrestato per spaccio di droga nella zona di corso Como, per l'esattezza nei giardini intitolati alla giornalista russa Anna Politkovskaja. Alcuni agenti in borghese del Commissariato Garibaldi Venezia si sono accorti del passaggio di buste sospette tra un gruppo di persone nei vialetti dei giardini e sono intervenuti.

Le persone presenti hanno cercato di scappare, mentre il ventenne - che stava provando a disfarsi di un involucro - è stato bloccato: si tratta di un gambiano che, sprovvisto di documento, in base alle generalità fornite è risultato con precedenti penali sempre per spaccio.

L'involucro è stato recuperato: conteneva hashish e marijuana per un totale di circa tredici grammi.