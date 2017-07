Corso Como, lotta totale allo spaccio. Cinque arresti in due settimane

Aveva appena ceduto della marijuana a un uomo: gli agenti della squadra mobile di Milano, dopo un vano tentativo di fuga, lo hanno bloccato e arrestato. Aveva con sé anche dell'hashish. Siamo in corso Como, per la precisione nei giardinetti intitolati alla giornalista Anna Politkowskaja, ormai "regno" dello spaccio di droga in zona. Mezzanotte e un quarto del 27 luglio.

Tutto sommato abbastanza modica la quantità di marijuana ceduta all'acquirente: circa tre grammi e mezzo, considerando che probabilmente non serviva a una sola persona ma a un gruppo di amici. E un particolare già rilevato altre volte: chi compra ha il numero di cellulare di chi vende. Segno che c'è una certa "fidelizzazione" e fiducia tra i due.

Movida e spaccio di droga "a braccetto", gli arresti

La zona di corso Como è una di quelle in cui maggiormente si concentra lo spaccio in città e, di conseguenza, l'attività delle forze dell'ordine. Solo la squadra mobile, per esempio, ha effettuato cinque arresti nelle ultime due settimane.

Poco lontano, all'Isola e in particolare tra piazza Segrino e via Thaon di Revel, negli ultimi due mesi sono stati effettuati circa dieci arresti, sempre per spaccio di droga. Le zone della movida sono "attrattive" per gli spacciatori perché, evidentemente, c'è molta domanda di sostanze stupefacenti.