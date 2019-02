"Passeggiata della sicurezza" dei militanti di Forza Nuova a Milano: volantini anti immigranti

"Passeggiata della sicurezza", la definiscono così nel loro comunicato i militanti di Forza Nuova Milano: una decina di loro l'hanno fatta durante la notte tra martedì e mercoledì per alcune strade di Milano con l'obiettivo - portato a termine - di affiggere un volantino scritto in diverse lingue con lo slogan: "Immigrati, tornate a casa vostra! In Italia siamo senza lavoro, senza casa,senza futuro".

I quartieri interessati da quest'iniziativa provocatoria, una sorta di ronda, sono zone ad alta densità di popolazione straniera - viale Stelvio, via Farini e piazzale Maciachini - è lì che mercoledì mattina i residenti hanno trovato qua è la il manifesto con la scritta anti immigrati. La stessa frase ripertuta in italiano, francese, inglese, cinese e arabo.

Secondo quanto scritto da Forza Nuova si tratta "da sempre di una delle aree più pericolose di Milano per via della fortissima presenza di immigrati nordafricani". Per giustificare tale affermazione, i militanti fanno riferimento all'episodio violento di domenica, quando tra viale Stelvio e via Farini c'è stata una rissa conclusasi con una persona accoltellata e le cui immagini sono finite in prima pagina su tutti i quotidiani locali.

"Forza Nuova - scrive il partito fondato da Roberto Fiore e Massimo Morsello in una nota - ribadisce con forza che l'attuale riduzione degli arrivi dal mar Mediterraneo non si sta accompagnando all'aumento dei rimpatri di tutti gli immigrati irregolari presenti sul suolo nazionale e che questa situazione sta alimentando degrado, insicurezza e caos in tutta Italia".

"Da una nazione dove per gli italiani non c'è lavoro, non c'è casa e non c'è futuro, invitiamo gli immigrati ad andarsene perché è ormai lampante sia l'inganno a cui loro stessi sono stati sottoposti, sia le oggettive problematiche che la società multirazziale sta generando", conclude il partito di estrema destra.

Foibe, polemiche per il convegno "coi fascisti"

L'episodio è avvenuti quasi in concomittanza con le polemiche scoppiate al Municipio 4 di Milano, per il giorno del ricordo delle Foibe: il comitato "memoria antifascista" ha parlato di "ennesima provocazione" da parte dei vertici del Municipio per il parterre di ospiti di una serata organizzata in via Oglio, con appuntamento il 7 febbraio alle 18.30.

La locandina, su sfondo nero, riporta i nomi dei partecipanti: oltre al leghista Paolo Guido Bassi, presidente del Municipio 4, e al giornalista di destra Luciano Garibaldi, troviamo Giuseppe Manzoni di Chiosca e il segretario milanese dell'Anvgd Claudio Giraldi. Secondo il comitato "memoria antifascista", Manzoni sarebbe uno storico con dichiarate simpatie fasciste.

La giornata sarà anticipata dalla presentazione di una mostra di fumetti della casa editrice Ferrogallico che, sempre citando il comitato, sarebbe retta dal cantautore Federigo Goglio detto "Skoll", già condannato nel 2013 per apologia di fascismo, e dai dirigenti di Forza Nuova Alfredo Durantini e Marco Carucci.