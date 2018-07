Più verde e meno movida, ecco come sarà il nuovo piazzale Archinto all'Isola

Piazzale Archinto, all'Isola, verrà riqualificata nel 2019, con lavori che dureranno circa 300 giorni e costeranno quasi un milione di euro (per l'esattezza 985 mila). Tra gli obiettivi, secondo le parole diffuse dalla giunta di Milano, "trasformare la piazza da area dedicata alla movida a luogo a misura di bambino", soprattutto incrementando il verde.

Secondo Pierfrancesco Maran, assessore all'urbanistica, questa riqualificazione fa parte di una strategia più ampia che riguarda altri quartieri di Milano, quasi tutti a est, e in particolare la piazza dell'Ortica, quella di Lambrate (viale Rimembranze), piazza San Luigi (corso Lodi), piazzale Lavater (Porta Venezia) e piazza Sant'Agostino.

In piazzale Archinto si realizzerà una nuova pavimentazione in pietra di Luserna per circa 1.620 mq, a raso per garantire la completa fruibilità della piazza. Le aree carrabili saranno mantenute in asfalto con l’accesso limitato ai residenti e la regolamentazione a zona 30. Ci sarà un significativo intervento di implementazione sulle aree verdi, con circa 877 mq di aiuole e la preservazione delle alberature esistenti.

All’interno della nuova piazza sarà inserita una nuova area gioco di circa 180 mq con pavimentazione antitrauma dedicata alla frequentazione post scolastica di genitori e bambini. La giunta ha approvato il piano economico dell'opera, inserita nel Piano Triennale delle opere pubbliche.