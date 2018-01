Lo prendono a bottigliate in faccia per rubargli un Iphone: la violenta rapina in corso Como

Gli hanno dato un colpo di bottiglia in faccia e poi sono fuggiti col suo Iphone.

Vittima della violenta rapina un uomo italiano di 51 anni che durante la notte tra mercoledì e giovedì, attorno alle 4, è stato avvicinato da due ragazzi giovani, descritti come africani, che hanno cercato di rubargli il telefono. Siamo in via Alessio di Tocqueville, in zona corso Como a Milnao. La sua reazione ha scatenato la rabbia di uno dei malviventi che lo ha colpito con una bottiglia di vetro.

L'uomo è stato soccorso dal personale del 118 che lo ha trasportato all'ospedale Fatebenefratelli. Sul caso indaga la polizia, arrivata sul posto per prendere la denuncia della vittima.