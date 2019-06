Corso Como, accerchiato, minacciato e rapinato da 4 persone all'alba: scappano con il Rolex

Prima è stato accerchiato da quattro malviventi, poi è stato minacciato e terrorizzato. Infine gli hanno strappato il Rolex che aveva al polso e sono scappati con le prime luci dell'alba. Attimi di paura per un uomo inglese di 35 anni, derubato in Corso Como a Milano nella notte tra venerdì e sabato 29 giugno. La notizia è stata resa nota dalla questura di Milano.

Tutto è accaduto intorno alle 5.40, come ha denunciato il 35enne ai poliziotti. I rapinatori, secondo la ricostruzione della vittima, lo avrebbero accerchiato, minacciato e costretto a consegnare l'orologio che aveva al polso. La vittima non è riuscita a fornire indicazioni utili circa i suoi aggressori. Sul caso sono in corso indagini.