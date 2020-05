Blitz armato nella gelateria in centro a Milano: punta la pistola e si fa consegnare i soldi

Ha tirato fuori la pistola e l'ha puntata contro la gelataia. L'ha terrorizzata e si è fatto consegnare i contanti che aveva in cassa. Poi è scappato in bici. Ha cercato di far perdere le sue tracce, ma è stato arrestato dai carabinieri. Serata di paura quella di lunedì 25 maggio nel quartiere Isola di Milano dove gli uomini del nucleo radiomobile hanno arrestato un rapinatore romeno di 26 anni, già noto alle forze dell'ordine.

Tutto è accaduto alle 23.20 in via Borsieri. Quando i carabinieri sono intervenuti sul posto con la "gazzella" il malvivente era già scappato in bici portandosi dietro i 180 euro che aveva rubato. Pensava di averla fatta franca ma gli investigatori lo hanno rintracciato all'interno di un ristorante di via Lunigiana.

Non solo: le forze dell'ordine hanno trovato anche la pistola (una scacciacani con il tappo rosso verniciato di nero) che il 26enne aveva nascosto all'interno della toilette del locale. Il giovane è stato arrestato per rapina e accompagnato nella casa circondariale di San Vittore mentre i contanti sono stati restituiti alla titolare della gelateria.