Accerchiato, minacciato e rapinato da tre malviventi: due scappano, uno viene arrestato

È stato braccato e accerchiato da tre persone in Piazza Gae Aulenti, poi uno di loro gli ha messo le mani in tasca e gli ha rubato il portafogli. Sono scappati e pensavano di averla fatta franca, ma per un rapinatore sono scattate le manette. È successo nella notte tra sabato e domenica, nei guai un ragazzino di 16 anni.

Vittima dell'aggressione un ragazzo di 20 anni che, dopo la rapina, ha seguito i tre malviventi e ha chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della Questura di Milano che hanno fermato e arrestato il 16enne. I complici, invece, sono riusciti a scappare senza lasciare alcuna traccia.

Per il 16enne, italiano, sono scattate le manette ed è stato accompagnato nel carcere minorile Cesare Beccaria di Milano con l'accusa di concorso in rapina aggravata. Nelle prossime ore sarà giudicato dal tribunale.