Corso Como, chiede informazioni con i soldi in mano: ragazza picchiata e rapinata, un arresto

Ha chiesto informazioni ad un gruppo di ragazzi con una banconota in mano. Uno di loro l'ha subito aggredita con due ginocchiate e poi l'ha spintonata per terra per rubarle i soldi. Peccato - per il malvivente - che in quel momento stessero passando tre agenti di polizia liberi dal servizio che l'hanno immediatamente bloccato. Succede in corso Como a Milano, la notte tra domenica e lunedì.

Stando alla ricostruzione dei poliziotti, l'arrestato - un cittadino gambiano di quarant'anni con precedenti penali - ha picchiato la ragazza una trentaquattrenne solo per strapparle i dieci euro che aveva in mano. La donna aveva chiesto all'uomo dove si trovasse la tabaccheria più vicina per comprare le sigarette.

Lo straniero addosso nascondeva alcuni grammi di marijuana. Per questo motivo, oltre che per la rapina, è accusato di detenzione ai fini di spaccio.