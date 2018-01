Armato di pistola fa irruzione al Carrefour e minaccia una cassiera: paura al supermercato

Fa irruzione in un supermercato e con una pistola minaccia la cassiera per farsi consegnare tutti i soldi. Paura all'interno del Carrefour di via Alserio, in zona Farini a Milano. Nel pomeriggio di giovedì, attorno alle 18, un malvivente ha rapinato il market, senza provocare alcun ferito.

Stando alla prima ricostruzione degli agenti delle volanti, intervenuti subito dopo il colpo, il rapinatore era armato con una pistola semiautomatica. L'uomo è fuggito con un bottino di circa 150 euro. S'indaga, anche con il supporto delle immagini riprese dalle telecamere, per capire l'identità del bandito.