Incidente a Milano, motociclista rovina al suolo in via Porro Lambertenghi: è gravissimo

È stato accompagnato in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda il motociclista di 58 anni che nella tarda mattinata di venerdì 7 febbraio è rovinato al suolo in via Luigi Porro Lambertenghi a Milano (zona Isola).

Tutto è accaduto un minuto dopo le 11.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale di Milano, sul posto per i rilievi, ma secondo una primissima ricostruzione sembra che non ci siano altri veicoli coinvolti nel sinistro.

Le condizioni del 58enne sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Secondo quanto trapelato pare che il 58enne sia in coma. Le sue condizioni sarebbero disperate.