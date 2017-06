Pista ciclabile "clandestina" sul cavalcavia

Una corsia ciclabile è spuntata dal nulla, in una notte, nel Cavalcavia Bussa in zona Isola-Farini, grazie a un po' di vernice e agli attivisti che hanno realizzato quella che è stata soprannominata "guerrilla bike lane". Ne dà notizia Bikeitalia.it.

Lo "scopo" era quello di completare la pista ciclabile che si interrompe prima della discesa del cavalcavia: i ciclisti (e i pedoni) si trovano di fronte al divieto di transito, anche se il Cavalcavia viene ugualmente utilizzato (da ciclisti e pedoni) per recarsi da un quartiere all'altro.

«Chiunque sia stato a realizzare l'intervento», ironizzano su Bikeitalia.it, «può vantarsi di aver realizzato più metri di piste ciclabili in una serata di Beppe Sala in un anno di mandato come sindaco della città».