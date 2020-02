I francesi fanno shopping in centro a Milano: comprato un intero palazzo a Isola

Un palazzo intero, 7mila metri quadrati tutti destinati a diventare uffici all'ultimo grido. È l'ultimo investimento nel cuore di Milano di una società estera: i francesi di Ardian, infatti, hanno fatto sapere di aver acquistato da Generali il palazzo di Piazza Fidia 1 a Milano, nel cuore di Isola. Non è stato reso noto l'importo a cui è stato ceduto l'immobile che fino a poco fa ospitava gli uffici di Alleanza Assicurazioni, società parte del colosso triestino.

Attraverso una nota la società francese ha dichiarato che lo stabile, costruito nel 1968, verrà sottoposto a una ristrutturazione integrale volta "al raggiungimento dei più alti standard internazionali". Per il momento, tuttavia, non sono trapelati né progetti né rendering riguardo a come apparirà il palazzo.

"Inizieremo a breve gli interventi di riqualificazione dell’immobile che abbiamo appena acquisito e confidiamo che possa così attrarre tenant di elevato standing, anche grazie alla sua posizione nella zona nord della città di Milano che sarà oggetto di una profonda rigenerazione urbana, a partire dalla futura trasformazione dell’ex Scalo Farini", ha dichiarato Rodolfo Petrosino, senior managing director southern europe di Ardian.